Il massiccio alpino con Punta Dufour - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : MONTE ROSA

Il massiccio alpino con punta dufour

La punta dufour (4.634 m s.l.m. - in tedesco dufourspitze, in francese pointe dufour - detta anche monte rosa) è la vetta più alta del massiccio del monte...

Il monte rosa (o massiccio del monte rosa, monte rosa o monte-rosa-massiv in tedesco; mont rose o massif du mont rose in francese; de gletscher, a gressoney-saint-jean... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

