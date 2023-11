La definizione e la soluzione di: Mark __, il padre di Facebook. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ZUCKERBERG

Significato/Curiosita : Mark il padre di facebook

di corso o comunque altri studenti. una volta al college, il facebook di zuckerberg iniziò come un'esclusiva per gli studenti di harvard finché mark,... corso o comunque altri studenti. una volta al college,zuckerberg iniziò come un'esclusiva per gli studentiharvard finché,... Mark Elliot Zuckerberg (IPA: [mk 'lit 'zkbg]; White Plains, 14 maggio 1984) è un informatico e imprenditore statunitense, conosciuto per essere uno dei fondatori del social network Facebook. Dal 2004 Zuckerberg è presidente e amministratore delegato di Meta, Inc.. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Mark __, il padre di Facebook : mark; padre; facebook; mark il creatore di Facebook; mark Twain scrisse quelle di Tom Sawyer; Il mark di ER Medici in prima linea; Samuel Clemens noto come mark Twain; Lo sono gli olimpionici Michael Jung e mark Todd; Il mark di Wilson lo svitato; Il padre di Annibale; Lo fa uccidere il padre al ritorno del figliuol prodigo; Il Camilleri padre di Montalbano; Il nome del politico Craxi padre ; Il padre di Lucrezia Borgia; Il padre del detective Dupin; Lo Zuckerberg di facebook iniziali; facebook in breve; Mark il creatore di facebook ; Il proprio wall su facebook ; C è quello symbol e quello su facebook ing; Lo sono facebook e Twitter;

