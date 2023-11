La definizione e la soluzione di: Mansueto come una pecora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MITE

Significato/Curiosita : Mansueto come una pecora

Disambiguazione – "pecora" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pecora (disambigua). disambiguazione – "montone" rimanda qui. se stai... Disambiguazione – "" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi(disambigua). disambiguazione – "montone" rimanda qui. se stai... La mite (in russo: , Krotkaja) è un racconto di Dostoevskij scritto nel 1876 per il suo Diario di uno scrittore. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Mansueto come una pecora : mansueto; come; pecora; Docile mansueto ; mansueto soave; mansueto ubbidiente; mansueto ; mansueto ruminante; Reso mansueto , soggiogato; Pesanti come certe tasse; Un virtuoso come Maurizio Pollini; Le lingue come russo e croato; Felice come una Pasqua; Una come Barbie; Soffiare come un mantice; Il vello della pecora ; Una pecora lasciata a metà via email; Così è la carne tanto di pecora quanto di agnello; Lo è una pecora o una capra; I saporiti spiedini di pecora della cucina abruzzese; Un animale come la pecora ;

