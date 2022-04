Le maniere di esprimersi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le maniere di esprimersi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Le maniere di esprimersi

Riccamente articolato, tipico della retorica. in linguistica indica una maniera di esprimersi concisa, estremamente sintetica e schematica. viene considerata...

