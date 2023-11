La definizione e la soluzione di: Magna... all università. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AULA

Significato/Curiosita : Magna... all universita

l'università degli studi "magna græcia" di catanzaro (unicz) è una università statale italiana fondata nel 1998. è una delle tre università pubbliche... Un'aula è una stanza in cui si svolgono attività didattiche o di apprendimento. Generalmente si trovano in edifici adibiti a tale funzione, come le scuole (sia pubbliche sia private), le università, ma anche in società ed in organizzazioni religiose ed umanitarie. Le aule sono create appositamente per fornire un luogo sicuro per l'apprendimento, evitando interruzioni o distrazioni di vario genere. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Magna... all università : magna; università; I fenici vi fondarono Leptis magna ; Vissero in magna Grecia; Fu una fiorente località della magna Grecia; magna nell università; L antica Poseidonia della magna Grecia in Campania; Negli atenei c è la magna ; La Vergata di un università di Roma; Palazzo sede dell università di Venezia; Un bel palazzo sede dell università di Venezia; università del Connecticut; Studente ormai prossimo all università ; università del Massachusetts;

