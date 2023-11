Longevo programma RAI che ha avuto fra i conduttori Luca Giurato e Livia Azzardi

Unomattina, talvolta indicato come Uno Mattina o 1 Mattina, è un programma televisivo in onda dal 1986 su Rai 1. Il programma viene trasmesso dallo Studio 3 del CPTV Rai di Saxa Rubra a Roma e va in onda dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 9:50. Fino al 2022, il programma era realizzato in collaborazione col TG1. Dal 2022, il programma è realizzato dalla direzione Day Time della Rai.