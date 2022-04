Località vicina a Barletta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Località vicina a Barletta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ANDRIA

Significato/Curiosita : Localita vicina a barletta

Se stai cercando altri significati, vedi barletta (disambigua). barletta (afi: /bar'letta/, varrétte o barlétte in dialetto barlettano) è un comune italiano...

Stai cercando altri significati, vedi andria (disambigua). andria (/'andrja/ o /'andri.a/ ascolta[·info], àndrie, ['andrj], o iàndrie, ['jandrj] in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con località; vicina; barletta; località lombarda rinomata per le calzature; località dell Anconetano; La località calabrese famosa per i Bronzi; Una nota località turistica della Valtellina; Una lotta israeliana a distanza ravvicina ta isr; Stazione vicina al Sempione; Avvicina ... gli attori a teatro; È vicina al perone; È fra Bari e barletta ; In provincia di barletta -Andria-Trani; barletta -Andria-__, provincia pugliese; Fra barletta e Bisceglie; Cerca nelle Definizioni