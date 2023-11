Le leve dei cambi automatici

Dia controllo computerizzato: cambiocon possibilità di scegliere la marcia, si tratta di un normale cambioa convertitore...

Il CSS (sigla di Cascading Style Sheets, in italiano fogli di stile a cascata), in informatica, è un linguaggio usato per definire la formattazione di documenti HTML, XHTML e XML, ad esempio i siti web e relative pagine web. Le regole per comporre il CSS sono contenute in un insieme di direttive (Recommendations) emanate a partire dal 1996 dal W3C.