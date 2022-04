Lega USA di basket professionistico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lega USA di basket professionistico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : NBA

Significato/Curiosita : Lega usa di basket professionistico

Association, comunemente nota come nba, è una lega di basket professionistica del nord america. la lega è composta da 30 squadre (29 negli stati uniti...

Stai cercando altri significati, vedi nba (disambigua). la national basketball association, comunemente nota come nba, è una lega di basket professionistica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

