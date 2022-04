La lavorazione delle pelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La lavorazione delle pelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CONCIA

Significato/Curiosita : La lavorazione delle pelli

lavorazione delle pelli ovine e caprine destinate ad abbigliamento, calzature e pelletteria. in lombardia, invece, si lavorano prevalentemente pelli caprine...

Disambiguazione – se stai cercando la politica italiana, vedi anna paola concia. la concia è il trattamento a cui vengono sottoposte le pelli al fine di conservarle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

