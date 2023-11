La definizione e la soluzione di: Lavora... di memoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ATTORE

Significato/Curiosita : Lavora... di memoria

La memoria di lavoro (abbreviato in mdl, in lingua inglese "working memory"), nell'ambito degli studi della psicologia cognitiva sui processi mnestici... La(abbreviato in mdl, in lingua inglese "working memory"), nell'ambito degli studi della psicologia cognitiva sui processi mnestici... Un attore è chi rappresenta o interpreta una parte o un ruolo in uno spettacolo teatrale, cinematografico, televisivo, radiofonico o in strada. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lavora... di memoria : lavora; memoria; Chi la fa non lavora ; lavora d ascia e di martello; Il vasaio lo fa girare mentre lavora ; lavora fra storte e alambicchi; lavora spesso con Luca Laurenti; Chi lo pratica lavora in proprio; Piccoli supporti di memoria per gli smartphone; L'azzeramento della memoria di un computer |; L azzeramento della memoria di un dispositivo; Scrisse il libro-memoria La tregua; I vuoti nella memoria ; Si immettono nella memoria del computer;

Cerca altre Definizioni