La definizione e la soluzione di: L Istituto che fornisce dati statistici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ISTAT

Significato/Curiosita : L istituto che fornisce dati statistici

Esperti provenienti dagli uffici statistici di tutto il sistan. l'istituto è coinvolto nella costruzione del sistema statistico europeo (regolamento ce 322/97)... Esperti provenienti dagli ufficidi tutto il sistan. l'è coinvolto nella costruzione del sistemaeuropeo (regolamento ce 322/97)... L'Istituto nazionale di statistica (conosciuto anche come Istat) è un ente pubblico di ricerca italiano che si occupa dei censimenti generali della popolazione, dei servizi e dell'industria, dell'agricoltura, di indagini campionarie sulle famiglie e di indagini economiche generali a livello nazionale. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : L Istituto che fornisce dati statistici : istituto; fornisce; dati; statistici; istituto Tecnico Superiore; Sta per istituto ; Il nostro importante istituto con il Governatore; istituto corto; istituto Scientifico; istituto giuridico; Il pesce che fornisce il caviale; Un pesce che fornisce degli ottimi tranci; fornisce una pregiata pelliccia; Lo fornisce il maiale; Il suo rizoma fornisce una polvere profumata; La fornisce il boiler; L uscita dei dati dall elaboratore elettronico; Dosati ma senza dati ; Resoconto preciso con dati e date; L introduzione dei dati ; La dicitura finale del libro con i dati di stampa; disk: si usavano per registrare i dati dei PC; Fornisce dati statistici ufficiali; Un campione di popolazione per studi statistici ; Si occupa di rilevamenti statistici ;

Cerca altre Definizioni