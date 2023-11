La definizione e la soluzione di: L isola in cui morì Garibaldi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CAPRERA

Significato/Curiosita : L isola in cui mori garibaldi

vedi giuseppe garibaldi (disambigua). disambiguazione – "garibaldi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi garibaldi (disambigua). giuseppe... vedi giuseppe(disambigua). disambiguazione – "" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi(disambigua). giuseppe... Caprera è un'isola italiana dell'arcipelago di La Maddalena, al largo della costa nord-orientale della Sardegna. Il suo territorio appartiene amministrativamente al comune di La Maddalena ed è interamente ricompreso nel Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, area protetta di interesse nazionale e comunitario. In particolare la zona marina di fronte all'area di Punta Rossa, estrema propaggine a sud dell'isola, è un'area a massima tutela ambientale, con cala Andreani e la spiaggia del Relitto. La dorsale orientale dell'isola è zona terrestre a protezione integrale, mentre l'area marina antistante Punta Coticcio, compresa Cala Coticcio, è protetta con provvedimenti dell'ente gestore del parco nazionale. Dal punto di vista biologico-naturalistico è significativa è la presenza di numerosi endemismi in tutta l'isola. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

