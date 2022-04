Si interpella per la stima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si interpella per la stima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PERITO

Significato/Curiosita : Si interpella per la stima

Scelta coinvolge i lavoratori e dunque interpella questo preciso manager e apre eventuali discussioni e negoziati, si parla di co-determinazione (codetermination)...

perito può riferirsi a: pèrito, tipologia di segnali radio rilevati dall'osservatorio di parkes perito forense – nell'ambito del diritto penale e delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con interpella; stima; interpella to per nome coinvolto __ in causa; Pari in stima ; La stima espressa dal perito; Di gran valore, molto stima to; stima re, credere possibile; Cerca nelle Definizioni