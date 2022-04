L insieme del sapere umano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L insieme del sapere umano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCIBILE

Significato/Curiosita : L insieme del sapere umano

Sistema di saperi, opinioni, credenze, costumi e comportamenti che caratterizzano un gruppo umano particolare; un'eredità storica che nel suo insieme definisce...

