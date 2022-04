L inizio del volo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L inizio del volo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : VO

Significato/Curiosita : L inizio del volo

L'incidente del volo alitalia 404 fu un incidente aereo avvenuto alle ore 19:11 del 14 novembre 1990 nei pressi di weiach, comune del canton zurigo in...

vo' (chiamato impropriamente anche vo' euganeo e vò) è un comune italiano di 3 275 abitanti della provincia di padova in veneto, posto sul versante ovest... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

