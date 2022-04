Iniziare ad andare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Iniziare ad andare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : INCAMMINARSI

Significato/Curiosita : Iniziare ad andare

Sembra voglia iniziare ad andare avanti, lasciandosi il passato alle spalle. inizia a fare delle pulizie nella sua stanza regalando ad amelia il tumore...

La biblioteca. pochi li ascoltano, mentre la maggior parte decide di incamminarsi verso sud morendo così di stenti e di freddo. chi rimane incomincia a... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con iniziare; andare; Pretesto usato per iniziare una discussione; iniziare il viaggio; iniziare nuovamente; Un piatto per iniziare ; andare in breve; Si esclama quando poteva andare peggio; Si dice di impegno che non si può né rimandare né annullare; Camminare in centro città: andare a __; Cerca nelle Definizioni