Informa gli automobilisti sulle condizioni del traffico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Informa gli automobilisti sulle condizioni del traffico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ISORADIO

Significato/Curiosita : Informa gli automobilisti sulle condizioni del traffico

Velocità; controlla la situazione del tratto di tangenziale attraverso telecamere; informa gli utenti sulle condizioni del traffico attraverso pannelli a messaggio...

Rai isoradio, noto anche come isoradio, è un canale radiofonico attivo 24 ore al giorno, edito dalla rai che informa gli ascoltatori con notizie di infomobilità... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con informa; automobilisti; sulle; condizioni; traffico; Banca dati informa tica; informa to, messo al corrente; Società informa tica fondata da Bill Gates nel 1975; informa da Mosca; L alimentano gli automobilisti ; Casa automobilisti ca russa; Capitale di uno Stato degli Usa con un noto circuito automobilisti co; Presta assistenza agli automobilisti in panne; Grossa cesta che si porta sulle spalle; Imposta Regionale sulle Attività Produttive; Città della Polonia sulle rive della Vistola; Si spalmano sulle scottature; Scattano in condizioni di pericolo; Sulle sue condizioni informa Onda Verde; Il complesso delle condizioni meteorologiche; Nazioni o condizioni ; Ricopre normalmente le strade aperte al traffico ; Quelle di auto si creano nel traffico ; Un intasamento del traffico ; Regolatore del traffico ; Cerca nelle Definizioni