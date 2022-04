Imbianca le foglie come la neve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imbianca le foglie come la neve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BRINA

Significato/Curiosita : Imbianca le foglie come la neve

Miracolosamente. così quando la mattina del 5 agosto un'insolita nevicata imbiancò l'esquilino, liberio avrebbe tracciato nella neve il perimetro della nuova...

In meteorologia la brina è una forma di precipitazione atmosferica che consiste in un deposito, al suolo o su oggetti, di ghiaccio granuloso dall'aspetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

In meteorologia la brina è una forma di precipitazione atmosferica che consiste in un deposito, al suolo o su oggetti, di ghiaccio granuloso dall'aspetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022