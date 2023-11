La definizione e la soluzione di: Il Governo studia quella fiscale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MANOVRA

Significato/Curiosita : Il governo studia quella fiscale

Rilascio dello scontrino fiscale, il governo di taiwan ha abbinato agli scontrini fiscali una lotteria pubblica. su ogni scontrino fiscale emesso dai negozianti... Rilascio dello scontrinodi taiwan ha abbinato agli scontriniuna lotteria pubblica. su ogni scontrinoemesso dai negozianti... La manovra di Heimlich è una tecnica di primo soccorso per rimuovere un'ostruzione delle vie aeree, che costituisce un'efficace misura per risolvere in modo rapido molti casi di soffocamento. La manovra prende il nome dal medico statunitense Henry Heimlich, che per primo la descrisse nel 1974. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

