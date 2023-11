La definizione e la soluzione di: Girano dando... il tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LANCETTE

Significato/Curiosita : Girano dando... il tempo

Le nobili cause, ciò significa che spesso le sorelle di questa ajah girano per il mondo con i loro gaidin, per intervenire nelle faccende umane tutte... Le nobili cause, ciò significa che spesso le sorelle di questa ajahpermondo con i loro gaidin, per intervenire nelle faccende umane tutte... L'ora legale è la convenzione di spostare avanti di un'ora le lancette degli orologi di uno Stato per sfruttare meglio l'irradiazione del sole durante il periodo estivo. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Girano dando... il tempo : girano; dando; tempo; girano negli aerei; Si girano per il piccolo schermo; Le girano i regatanti; Intorno al Sole ne girano otto; girano negli oleifici; girano nei ventilatori; Persona che aiuta i poveri soprattutto dando loro del denaro; Chi lo ripete sta dando un ultimatum; Come si chiama il passo di danza reso celebre da Michael Jackson, consistente nell andare indietro dando l illusione di camminare in avanti; dando la propria, ci si impegna verbalmente; Sostenere dando aiuto; Si acquista... dando gas; Il tempo che fu; L indica il barometro con il bel tempo ; Il tempo degli hobby; Modesta moneta d un tempo ; L insegnante privato d un tempo ; I messaggi telegrafici in tempo di guerra;

Cerca altre Definizioni