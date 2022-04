Vi si gettano sali profumati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si gettano sali profumati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : VASCA DA BAGNO

Significato/Curiosita : Vi si gettano sali profumati

Una vasca da bagno è un recipiente destinato ad essere riempito di acqua per fare un bagno. i greci e i romani nell'antichità utilizzavano già delle vasche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con gettano; sali; profumati; Progettano utopie; Si danno per dire no si gettano nei cassonetti; Progettano i grattacieli più famosi; Si gettano da parte; sali re... in sella; Una sali ta che s impenna; Impianto di risali ta senza cabine; Le assali vano i pirati; Materiale dei bastoncini profumati da bruciare; Bianchi fiori profumati ; Ha i chiodi profumati ; Vistosi fiori non profumati ; Cerca nelle Definizioni