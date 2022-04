Gestiscono le prestazioni sanitarie in un Comune - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gestiscono le prestazioni sanitarie in un Comune. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ASL

Significato/Curiosita : Gestiscono le prestazioni sanitarie in un comune

Posti in quel momento. le spese, stabilite dagli enti che gestiscono le residenze sanitarie assistenziali in accordi con il comune, possono essere in parte...

Un'azienda sanitaria locale (abbreviato asl) o azienda unità sanitaria locale (ausl) è un ente pubblico della pubblica amministrazione italiana, deputato...

