La definizione e la soluzione di: Genere musicale che ci ricorda la Giamaica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : REGGAE

Significato/Curiosita : Genere musicale che ci ricorda la giamaica

Identificato con la musica reggae, che peraltro lo rese popolare fuori dalla giamaica. in riconoscimento dei suoi meriti, un mese dopo la morte fu insignito... Identificato conmusica reggae,peraltro lo rese popolare fuori dalla. in riconoscimento dei suoi meriti, un mese dopomorte fu insignito... Il reggae (/'rge/) o raggae è un genere musicale originario della Giamaica essenzialmente discendente dallo ska, ma sviluppatosi propriamente come leggera variante del rocksteady. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

