La definizione e la soluzione di: Il frutto dalla buccia molto scivolosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BANANA

Anche il massiccio uso di pesticidi sia in fase di coltivazione che prima del trasporto. si raccomandava pertanto di lavare la buccia del frutto prima... Anchemassiccio uso di pesticidi sia in fase di coltivazione che prima del trasporto. si raccomandava pertanto di lavare ladelprima... La banana è la bacca della pianta del banano, originario dei paesi con clima tropicale nel Sud-Est Asiatico (Malesia, Indonesia e Filippine), appartenente alla Famiglia delle Musaceae. Tale frutto si sviluppa (nella specie e nelle varietà commestibili) in una serie di grappoli. Le banane pesano tipicamente 90-200 g (circa il 20% del peso è da attribuire alla buccia), benché questo peso vari considerevolmente fra le differenti cultivar. Tipicamente consumato crudo, in alcune tradizioni viene consumato anche cotto. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

