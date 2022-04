Formano le spazzole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Formano le spazzole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SETOLE

Significato/Curiosita : Formano le spazzole

Basitarso formano la spazzola del polline che l'ape usa per raccogliere i granuli pollinici dalle parti anteriori del corpo: incrociando le zampe l'ape...

Le setole verticali. nelle descrizioni si fa riferimento alla loro eventuale presenza. diversi autori usano la denominazione alternativa di setole occipitali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con formano; spazzole; formano le condutture; formano il micelio; In tanti formano un orchestra; Lo formano 20 triangoli; Graminacea usata per fabbricare scope e spazzole ; Palma che fornisce una una fibra per spazzole ; Tipo di spazzole della lucidatrice; Si suona con spazzole e bacchette;