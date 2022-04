Formano le condutture - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Formano le condutture. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TUBI

Significato/Curiosita : Formano le condutture

Di 46 molecole d'acqua, che formano due tipi di gabbie – piccola e grande. le gabbie piccole nell'unità sono due contro le sei grandi. la gabbia piccola...

Convogliare fluidi, ma questi non sembrano classificabili come tubi. nell'antico egitto si usavano tubi di rame per il trasporto dell'acqua potabile: un esemplare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con formano; condutture; formano il micelio; In tanti formano un orchestra; Lo formano 20 triangoli; Strisce di acciaio che formano un binario; Impasto per tubi di condutture ; condutture per il petrolio; Complesso di condutture per il trasporto di fluidi; Gli elementi delle condutture ; Cerca nelle Definizioni