La definizione e la soluzione di: Fiume mèta di molte crociere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NILO

Significato/Curiosita : Fiume meta di molte crociere

Attualmente molto sfruttato anche dal punto di vista del turismo con la proposta di innumerevoli tipi di crociere lungo il suo corso. tra le imbarcazioni... Attualmente molto sfruttato anche dal puntovista del turismo con la propostainnumerevoli tipilungo il suo corso. tra le imbarcazioni... Il Nilo (in arabo , Nahr al-Nil) è un fiume africano lungo 6 852 km che attraversa otto Stati dell'Africa. Tradizionalmente è stato considerato, fino a pochi anni fa il fiume più lungo del mondo contendendo il primato della lunghezza al Rio delle Amazzoni. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Fiume mèta di molte crociere : fiume; mèta; molte; crociere; L antico nome del fiume Po; Vi sbocca il fiume ; Parte dell alveo di un fiume fra l acqua e l argine; Un fiume euro-asiatico; fiume euro asiatico; Il fiume delle cascatelle di Tivoli; mèta religiosa portoghese; La mèta della gita 4770 Ancona; La mèta della nostra gita 4768 Liguria; La mèta della nostra gita 4765 Parma; Fiume mèta di innumerevoli crociere; La mèta della gita 4763 Siracusa; Il tasto d arresto su molte apparecchiature; In calce a molte lettere; Alimenta i forni di molte pizzerie; L animata vita notturna che vivacizza molte città; Conosce molte ricette; Lo sono molte cime in inverno; Un fiume meta di bellissime crociere ; Un fiume da crociere ; Fiume mèta di innumerevoli crociere ; Un fiume meta di crociere ; Il mezzo per le crociere ; Un fiume da magnifiche crociere ;

Cerca altre Definizioni