È fissata alle traversine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È fissata alle traversine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROTAIA

Significato/Curiosita : E fissata alle traversine

Con traversa (nell'uso comune e gergale anche traversina) si intende quella parte del binario alla quale sono fissate le rotaie. sono usate nelle linee...

Indica il peso a metro della rotaia. a tale numero e la successiva sigla di norma uni corrisponde la forma del profilo della rotaia e le caratteristiche del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Cerca nelle Definizioni