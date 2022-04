Fiori galleggianti delle fontane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fiori galleggianti delle fontane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NINFEE

Significato/Curiosita : Fiori galleggianti delle fontane

Queste fontane presero il nome di ninfei. nel medioevo le fontane venivano usate sempre meno, infatti si usavano i pozzi[vista la definizione di fontana all'inizio...

Ho che da voltarmi verso le vostre ninfee per riconciliarmi con la mia epoca ...». il lirico spettacolo delle ninfee affascinò anche il celebre letterato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con fiori; galleggianti; delle; fontane; Pianta rampicante con i fiori a grappolo; Dà pregio ai fiori ; Si uniscono per fare il perigonio in alcuni fiori ; Rampicante decorativo con grappoli di fiori viola; Mine galleggianti ; galleggianti ancorati | Venerdì 26 novembre 2021; galleggianti che vanno a vela, a motore, a remi..; Segnali galleggianti ; Un gesto proprio delle persone gentili; Si devono conoscere quelli delle proprie forze; La lavorazione delle pelli; Le estremità delle atlete; Quello urbano è composto da panchine e fontane ; Città laziale famosa per le sue fontane ; Ha piazze e fontane famose; Zampilli d’acqua delle fontane ; Cerca nelle Definizioni