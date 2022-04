Il favolista de La volpe e il lupo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il favolista de La volpe e il lupo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Il favolista de la volpe e il lupo

Atteggiamento: fedro non è infatti, come esopo, il favolista di un mondo contadino, ma di uno stato evoluto dove dominano l'avidità e la sopraffazione. sebbene...

esòpo (in greco antico: asp, áisopos; menebria, 620 a.c. circa – delfi, 564 a.c.) è stato uno scrittore greco antico, contemporaneo di creso e pisistrato...