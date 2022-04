Farmaco da zone malariche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Farmaco da zone malariche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CHININO

Significato/Curiosita : Farmaco da zone malariche

Struttura chimica è diversa da qualsiasi altro farmaco anti-malarico e pertanto non presenta ancora problemi di farmaco-resistenza. l'artemisinina si...

Della tesi di cobo sta il fatto che nel passato il chinino era detto anche pulvis gesuiticus. il chinino fu estratto dalla corteccia dell'albero della china... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con farmaco; zone; malariche; farmaco da zone paludose; Dose e modo di assunzione di un farmaco ; farmaco utile per ricostituire le forze; Un farmaco contro le reazioni allergiche; Con i pop corn in una canzone di Ligabue; Nota canzone estiva: __, mare a forza nove; Lo Stevens che lanciò la famosa canzone Wild World; La Tumer della canzone ; Cerca nelle Definizioni