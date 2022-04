Fanno buchi... in Sicilia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fanno buchi... in Sicilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TRAPANI

Significato/Curiosita : Fanno buchi... in sicilia

Della settimana santa in sicilia sono l'insieme delle manifestazioni religiose organizzate nei diversi paesi e città della sicilia ad opera delle diocesi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi trapani (disambigua). trapani (ascolta[·info], tràpani in siciliano) è un comune italiano di 64 486 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con fanno; buchi; sicilia; I ragazzi le fanno di neve; Respirano affanno samente; fanno rima con ri; Si fanno non volendo; buchi creati dalla caduta di meteoriti; Ha due o quattro buchi ; In fondo ai buchi ; Ha dei buchi che non si tappano; Contro di essi si combatterono i Vespri sicilia ni; Spagnoli che governarono in sicilia ; Bella città sicilia na; Andrea __, prolifico scrittore sicilia no; Cerca nelle Definizioni