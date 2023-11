La definizione e la soluzione di: Un erba tenace e infestante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GRAMIGNA

La gramigna rossa (Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805 ) è una pianta erbacea e perenne, appartenente alla famiglia delle graminacee e al genere Cynodon. È molto competitiva, presenta un esteso apparato radicale. Viene anche utilizzata in tappeti erbosi con clima caldo, vista la sua elevata resistenza al calpestamento, ed è considerata una pianta infestante di prati e campi. Volgarmente è anche conosciuta con il nome di erba canina. Nonostante sia una graminacea, le proprietà allergeniche dei suoi pollini si distinguono dalle altre piante della famiglia.

Altre risposte alla domanda : Un erba tenace e infestante : erba; tenace; infestante; Mazzo d erba ; Un erba come il botton d oro; L erba aromatica detta anche serpillo; erba con cui si prepara un ripieno per ravioli liguri; L erba detta anche serpillo; erba da insalata; Coraggioso e tenace ; tenace resistente; La più infestante e tenace delle erbe; tenace , profondo; tenace ostinazione; È una tipa tenace , e va sempre all attacco; Un idiomatico nome del loglio infestante ; La più infestante e tenace delle erbe; Un erba infestante ; Insetto lucifugo infestante di colore bruno; Erba infestante cosa di rapida e larga diffusione;

