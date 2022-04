Lo era Giordano Bruno per nascita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo era Giordano Bruno per nascita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NOLANO

Significato/Curiosita : Lo era giordano bruno per nascita

Stai cercando altri significati, vedi giordano bruno (disambigua). filippo bruno, noto con il nome di giordano bruno (nola, 1548 – roma, 17 febbraio 1600)...

Storicamente l'agro nolano, area storico-geografica della vasta terra di lavoro nota in epoca antica come campania felix. il circondario nolano non è molto esteso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

