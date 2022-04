Due lati a novanta gradi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Due lati a novanta gradi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CATETI

Significato/Curiosita : Due lati a novanta gradi

Dei lati furono stabiliti in base alla gittata dei cannoni del tempo. nel 1797 un maggiore austriaco entrò con l'inganno in fortezza e riuscì a conquistare...

I due cateti di un generico triangolo rettangolo. gli angoli opposti ai cateti c1 e c2 saranno rispettivamente 1 e 2. la misura di un cateto equivale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

