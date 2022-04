Il documento con cui si acquista casa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il documento con cui si acquista casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROGITO

Significato/Curiosita : Il documento con cui si acquista casa

Settimane, il 19 giugno 1867. l'acquisto venne ratificato dal senato degli stati uniti il 9 aprile 1867, con 37 voti a favore e 2 contrari. il pagamento...

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «rogito» wikimedia commons contiene immagini o altri file su rogito codice civile italiano codice penale italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

