Un dispositivo presente in molti elettrodomestici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un dispositivo presente in molti elettrodomestici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TIMER

Significato/Curiosita : Un dispositivo presente in molti elettrodomestici

Frigorifero includono anche un congelatore nel medesimo corpo del dispositivo. è un apparecchio relativamente nuovo in cucina, in cui ha sostituito la vecchia...

Temporizzatore (chiamato anche timer) – relè con speciali contatti anticipati o ritardati che attiva automaticamente un apparecchio o congegno (es: una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con dispositivo; presente; molti; elettrodomestici; dispositivo a tempo; Il dispositivo che serve a togliere il ghiaccio dal frigorifero; dispositivo dei turbomotori; dispositivo della marmitta; Rilevante perché riferito al tempo presente ; Un presente che impegna; Idrocarburo presente nel petrolio greggio; Tipo di elettrodo presente in certi transistor; È formata da molti Stati; A molti il caffè piace così; Lo sono molti pigiami; Ne hanno molti ssimi le star dei social network; elettrodomestici da cucina; Li consumano gli elettrodomestici ; Piccoli elettrodomestici della cucina; Noto marchio italiano di piccoli elettrodomestici ; Cerca nelle Definizioni