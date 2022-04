Diffusa caffettiera per casa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diffusa caffettiera per casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MOKA

Significato/Curiosita : Diffusa caffettiera per casa

Più o meno fine. vengono usate caffettiere diverse, che sono quasi sempre dotate di filtro. molto diffusa è la caffettiera a stantuffo o coffee plunger...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi moka (disambigua). la moka è una caffettiera (o macchina per il caffè) ideata da alfonso bialetti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

