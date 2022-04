Devozione fatta per una decina di giorni consecutivi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Devozione fatta per una decina di giorni consecutivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NOVENA

Significato/Curiosita : Devozione fatta per una decina di giorni consecutivi

Religiosi e civili per 4 giorni consecutivi. simbario, paese montano nell'entroterra della provincia di vibo valentia: 3ª domenica di luglio festa votiva...

Dell'immacolata concezione. la novena di natale inizia il 16 dicembre e si conclude il giorno della vigilia. durante questa novena, che richiama i nove mesi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

