La definizione e la soluzione di: __ del disco: interessa le vertebre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ERNIA

Significato/Curiosita : Del disco: interessa le vertebre

Il disco intervertebrale è una giunzione fibrocartilaginea che connette due vertebre adiacenti. consente un movimento limitato tra le vertebre, a flessione... Ilintervertebrale è una giunzione fibrocartilaginea che connette dueadiacenti. consente un movimento limitato tra, a flessione... Per ernia (dal greco antico: , èrnos, "germoglio, bocciolo") si intende la fuoriuscita di un viscere dalla cavità che normalmente lo contiene, attraverso un orifizio, un canale anatomico o comunque una soluzione di continuo. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

