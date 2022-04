Il decotto... prima di dormire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il decotto... prima di dormire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TISANA

Significato/Curiosita : Il decotto... prima di dormire

Plinio il vecchio, naturalis historia, xxx, 84. «[…] massaggi mattutini e serali fatti con un decotto di lingua, occhi, fiele e interiora di serpente...

A temperatura ambiente una tisana si può preparare con una o con più erbe e solitamente non contiene caffeina. una tisana composta da più erbe presenta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con decotto; prima; dormire; Pianta con le cui foglie si può fare un decotto per la cura dello stress; Un decotto prima di dormire; Un decotto psichedelico di origine sudamericana; decotto a base di erbe, spezie, eccetera; Lo è la campagna a prima vera; Nominato prima ; Luogo in cui sindossava la prima divisa; Prodotto a partire da una materia prima ; Fa dormire ; Disturbo che impedisce di dormire ; Lo prende chi vuol dormire e non ci riesce; Se si fa pesante, si rischia di non dormire ; Cerca nelle Definizioni