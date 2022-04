Va dagli Urali fino al Pacifico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Va dagli Urali fino al Pacifico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SIBERIA

Significato/Curiosita : Va dagli urali fino al pacifico

Piede orientale dei monti urali fino alle rive del pacifico e, in latitudine, dalle catene dei monti altaj e dei monti saiani fino alle rive del mare artico...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi siberia (disambigua). la siberia (in russo: ´ sibir'; in tataro: seber; in mongolo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

