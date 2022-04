La corrente artistica di Tzara... in breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La corrente artistica di Tzara... in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DADA

Significato/Curiosita : La corrente artistica di tzara... in breve

Solo in campo storico e sociale ma anche in quello culturale e artistico. cercando di spiegare le ragioni della nascita di dada tristan tzara, in un'intervista...

Il dadaismo o dada è una tendenza culturale nata a zurigo, nella svizzera neutrale della prima guerra mondiale, e sviluppatasi tra il 1916 e il 1920. il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

