Corre solo in pista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corre solo in pista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : KART

Significato/Curiosita : Corre solo in pista

in: corse su pista, concorsi (lanci, salti in elevazione e salti in estensione), prove multiple, corse su strada, marcia, corsa campestre e corsa in montagna...

Sospensioni e dotati di motore a combustione interna. i veicoli sono detti kart, nome commerciale di uno dei primi esemplari disponibili sul mercato statunitense... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con corre; solo; pista; La corre nte artistica di Tzara... in breve; Rendere scorre voli gli ingranaggi; Scorre nella Vestfalia; corre re con l immaginazione: __ con la fantasia; Il leggendario eroe romano che impedì da solo , agli etruschi di Porsenna, di passare il ponte Sublicio; La barba solo sul mento; Si dà solo a chi va; Si regge solo se è pieno; pista da corse dei cani; I metri di 15 giri di pista , in atletica; Nata a Cles il 22 luglio 1999, la ciclista italiana ha vinto loro nella corsa a eliminazione dei campionati del mondo su pista dello scorso anno; Una gara di ciclismo su pista ; Cerca nelle Definizioni