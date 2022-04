Consumare sino in fondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consumare sino in fondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ESAURIRE

Significato/Curiosita : Consumare sino in fondo

Di un cocomero, dopo aver consumato il rosso, raschiare il fondo sino ad arrivare al fondo. un'altra teoria fa riferimento al colore delle prime cambiali...

E consapevolezza: esaltare l'essenza nazionale. il fascismo si doveva esaurire non nello stato fascista, ma nello stato di tutti gli italiani. "il superuomo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

