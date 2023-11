La definizione e la soluzione di: Conservare... lo stato di forma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MANTENERE

Significato/Curiosita : Conservare... lo stato di forma

Altre risposte alla domanda : Conservare... lo stato di forma : conservare; stato; forma; conservare in freezer; Vi si può conservare la carta d identità; conservare con cura; Recipiente di legno per conservare sardine; Un modo di conservare i capperi; Un modo di conservare i cetriolini; Lo stato con Karachi; stato d animo disposizione all inglese; L organo dello stato che dà consulenza giuridica; stato dell Arabia; Lo stato a sud di New York; Una relazione periodica sullo stato dei conti statali; Una diffusa forma di ginnastica; forma di aggressione o molestia attraverso la rete Internet; forma provincia con la Brianza; Buona forma fisica; Mantengono in forma l atleta; forma di retribuzione;

