Soluzione 7 lettere : DETTATO

Significato/Curiosita : Un compitino... in classe

Il dettato è una forma di compito in classe, utilizzata soprattutto nei primi anni del percorso scolastico, durante la quale l'insegnante legge ad alta voce un testo che gli alunni devono trascrivere correttamente.

