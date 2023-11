La definizione e la soluzione di: Come l anno... più lungo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BISESTILE

Significato/Curiosita : Come l anno... piu lungo

Strappare lungo i bordi è la più bella sorpresa dell'anno, su ciakclub, 17 novembre 2021. url consultato il 25 marzo 2023. ^ matteo maino, strappare lungo i bordi... Strapparei bordi è labella sorpresa, su ciakclub, 17 novembre 2021. url consultato il 25 marzo 2023. ^ matteo maino, strapparei bordi... Un anno bisestile è un anno solare in cui avviene la periodica intercalazione di un giorno aggiuntivo nell'anno stesso, un accorgimento utilizzato in quasi tutti i calendari solari (quali quelli giuliano e gregoriano) per evitare lo slittamento delle stagioni. Per correggere questo slittamento, agli anni "normali" di 365 giorni (ogni quattro anni) si intercalano gli anni "bisestili" di 366: il giorno in più viene inserito nel mese di febbraio, il più corto dell'anno, che negli anni bisestili arriva a contare 29 giorni anziché 28. In questo modo si può ottenere una durata media dell'anno pari a un numero non intero di giorni. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Come l anno... più lungo : come; anno; lungo; Pesanti come certe tasse; Un virtuoso come Maurizio Pollini; Le lingue come russo e croato; Felice come una Pasqua; Una come Barbie; Soffiare come un mantice; Un dodicesimo di anno ; Così è il vino imbottigliato e venduto entro l anno ; L anno più lungo; Mickey ne L anno del dragone; Abbonamento per mezzo anno ; La stagione in cui inizia l anno ; Brodo lungo e di sapore sgradevole; lungo le linee telegrafiche; Città greca che fu a lungo rivale di Atene; Sosta lungo il percorso; Un discorso lungo e insulso; Anna : recitò a lungo con Albertazzi;

Cerca altre Definizioni