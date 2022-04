La coltivata e meno preziosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La coltivata e meno preziosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PERLA

Significato/Curiosita : La coltivata e meno preziosa

Riferimento; la sua descrizione, cerasus racemosa hortensis ("il ciliegio dei giardini con racemi") lo mostra descritto come una pianta coltivata. linneo poi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi perla (disambigua). una perla è una struttura generalmente sferica costituita da carbonato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

